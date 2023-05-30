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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫01537 مقابل الريال الواحد 0٫24903
الدولار: 3٫74995 مقابل الريال الواحد 0٫26667
درهم إماراتي: 1٫02103 مقابل الريال الواحد 0٫97940
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76092
دينار أردني: 5٫28541 مقابل الريال الواحد 0٫18920
دينار كويتي: 12٫19018 مقابل الريال الواحد 0٫08204
دينار بحريني:9٫94711 مقابل الريال الواحد 0٫10054
الريال القطري: 1٫02992 مقابل الريال الواحد 0٫97095
الدرهم المغربي: 0٫36710 مقابل الريال الواحد 2٫72666
الجنيه المصري:0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23889