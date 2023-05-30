تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو:4٫01537 مقابل الريال الواحد 0٫24903

الدولار: 3٫74995 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02103 مقابل الريال الواحد 0٫97940

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76092

دينار أردني: 5٫28541 مقابل الريال الواحد 0٫18920

دينار كويتي: 12٫19018 مقابل الريال الواحد 0٫08204

دينار بحريني:9٫94711 مقابل الريال الواحد 0٫10054

الريال القطري: 1٫02992 مقابل الريال الواحد 0٫97095

الدرهم المغربي: 0٫36710 مقابل الريال الواحد 2٫72666

الجنيه المصري:0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23889