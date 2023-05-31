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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫01267 مقابل الريال الواحد 0٫24926
الدولار: 3٫75034 مقابل الريال الواحد 0٫26664
درهم إماراتي: 1٫02108 مقابل الريال الواحد 0٫97935
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74069
دينار أردني:5٫28595 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي: 12٫19489 مقابل الريال الواحد 0٫08201
دينار بحريني: 9٫94736 مقابل الريال الواحد 0٫10053
الريال القطري:1٫03017 مقابل الريال الواحد 0٫97071
الدرهم المغربي: 0٫36752 مقابل الريال الواحد 2٫72353
الجنيه المصري:0٫12177 مقابل الريال الواحد 2٫72353