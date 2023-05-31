تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫01267 مقابل الريال الواحد 0٫24926

الدولار: 3٫75034 مقابل الريال الواحد 0٫26664

درهم إماراتي: 1٫02108 مقابل الريال الواحد 0٫97935

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74069

دينار أردني:5٫28595 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي: 12٫19489 مقابل الريال الواحد 0٫08201

دينار بحريني: 9٫94736 مقابل الريال الواحد 0٫10053

الريال القطري:1٫03017 مقابل الريال الواحد 0٫97071

الدرهم المغربي: 0٫36752 مقابل الريال الواحد 2٫72353

الجنيه المصري:0٫12177 مقابل الريال الواحد 2٫72353