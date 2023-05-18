Icon

بدء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة Icon توقعات بحالة مطرية على عدة مناطق تستمر إلى الغد Icon أسعار العملات مقابل الريال اليوم Icon الصحف العالمية تسلط الضوء على دور السعودية في لم الشمل بالقمة العربية Icon وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون Icon وظائف إدارية شاغرة بفروع بنده Icon وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات للجرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم

أسعار العملات مقابل الريال اليوم

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ صباحاً
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

قد يهمّك أيضاً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى السودان

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى السودان

سبب غياب سعيد المولد عن مباراة الشباب

سبب غياب سعيد المولد عن مباراة الشباب

أسعار العملات

اليورو: 4٫06608 مقابل الريال الواحد 0٫24594

قد يهمّك أيضاً
اللقطات الأولى لانفجار مدينة ميلانو الإيطالية

اللقطات الأولى لانفجار مدينة ميلانو الإيطالية

القنوات الناقلة لـ مباراة الوداد ضد صن داونز

القنوات الناقلة لـ مباراة الوداد ضد صن داونز

الدولار: 3٫75047 مقابل الريال الواحد 0٫26663

درهم إماراتي: 1٫02137 مقابل الريال الواحد 0٫97907

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73825

دينار أردني:5٫28615 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي:12٫21409 مقابل الريال الواحد 0٫08187

دينار بحريني: 9٫94920 مقابل الريال الواحد 0٫10052

الريال القطري: 1٫03007 مقابل الريال الواحد 0٫97081

الدرهم المغربي:0٫37086 مقابل الريال الواحد 2٫69904

الجنيه المصري: 0٫12136 مقابل الريال الواحد 8٫24013

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رشا رزق تطل على جمهورها في فعاليات جدة
السعودية اليوم

رشا رزق تطل على جمهورها في فعاليات...

السعودية اليوم
سيول عارمة شرق منطقة حائل
السعودية اليوم

سيول عارمة شرق منطقة حائل

السعودية اليوم
الزراعة: بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط بـ 3.5 ملايين طن
السعودية اليوم

الزراعة: بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب...

السعودية اليوم
عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان
السعودية اليوم

عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان

السعودية اليوم
الفتح والوحدة يرتضيان التعادل
الرياضة

الفتح والوحدة يرتضيان التعادل

الرياضة
أول رد من واتساب عقب اتهام ماسك له بالتنصت
تكنولوجيا

أول رد من واتساب عقب اتهام ماسك...

تكنولوجيا
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من الطائرة
غرائب

ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من...

غرائب