أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند الإغلاق

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% عند الإغلاق مع تلاشي مخاوف الركود.

أولى جلسات هذا الأسبوع

وكانت أسعار النفط الخام، قد شهدت ارتفاعًا قويًّا للغاية بتعاملات أولى جلسات هذا الأسبوع، اليوم الاثنين؛ بالتزامن مع اندلاع حريق بإحدى ناقلات النفط في بحر الصين الجنوبي بالقرب من ماليزيا.

وحدث الانفجار على سفينة قادرة على حمل حوالي 700 ألف برميل يوميًّا، والتي قد تتسبب في نقص بالمعروض النفطي بالأسواق.

وعلى صعيد تعاملات اليوم، حققت العقود الفورية لخام برنت ارتفاعًا بنسبة 2.03% لتستقر قرب مستوى 76.80 دولار للبرميل.

وبنفس الوقت صعدت عقود خام غرب تكساس الأمريكي الفورية بنحو 2.37% وسجلت حوالي 72.99 دولار للبرميل.