Icon

الحكومة الأمريكية تخسر قصية أمام جنين متوفى Icon صك الطلاق ليس ضمن المستندات المطلوبة في حساب المواطن Icon ضمك يزيد أوجاع الوحدة بثنائية Icon مدير مدرسة بالكويت يلقي حقائب الطلاب بالشارع ويرفض دخولهم Icon سميح ساويرس: السعودية رقم واحد في الاستثمار بالوطن العربي Icon الشباب يهزم الفتح بهدف بانيجا Icon أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط مخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي Icon مدرب الاتحاد يحذر لاعبيه بعد الخسارة من التعاون Icon الفريق اليحيى يدشّن خدمات إلكترونية جديدة عبر أبشر Icon خسارة أو تعادل الفيصلي ضد نجران تصعد بـ الأهلي لـ دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
أقل من 75 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط مخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط مخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تواصل أسعار النفط تراجعها، بعد انخفاضها أمس بنسبة 5% تقريبًا ليصل خام برنت القياسي إلى أقل من 75 دولارًا للبرميل في نيويورك، مع تزايد احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي.

أسعار النفط

فبعد أيام من بدء بعض دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تجمع أوبك بلس خفض إنتاجها تنفيذًا لقرار خفض الإنتاج بمقدار 6ر1 مليون برميل يوميًّا اعتبارًا من مطلع الشهر الحالي، لا يبدو أنها تحقق نجاحًا بالنسبة لاستقرار أسعار الخام، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

قد يهمّك أيضاً
مشاهد صادمة للحظة اندلاع النيران بمجمع سكني فاخر في تركيا

مشاهد صادمة للحظة اندلاع النيران بمجمع سكني فاخر في تركيا

3 لاعبين من الهلال يخوضون النهائي الآسيوي الخامس

3 لاعبين من الهلال يخوضون النهائي الآسيوي الخامس

الشكوك تزايدت في التزام روسيا بخفض الإنتاج كما تعهدت في ظل بيانات أظهرت ارتفاع صادراتها من النفط خلال الأسبوع الماضي. وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط إلى أقل مستوياتها منذ مارس الماضي مع تجدد القلق بشأن استقرار البنوك الإقليمية الأمريكية.

فورين بوليسي تحديد سعر النفط الروسي يضر أوروبا لا موسكو 
النفط

تراجع مارس الماضي

من جانبه، أفاد ينس بدرسن مدير إدارة أبحاث النفط والسلع في دانسك بنك الدنماركي بأن تراجع أسعار النفط يعيد التذكير بالتراجع في مارس الماضي عندما تفجرت الأزمة المصرفية” عقب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة وبيع كريدي سويس لإنقاذه من الانهيار في سويسرا.

وخلال العام الحالي، عانت أسعار النفط من الضغوط، رغم تخلي الصين عن القيود الصارمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في إطار إستراتيجية صفر إصابات، مع قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تجمع أوبك بلس المفاجئ خفض الإنتاج بمقدار 6ر1 مليون برميل يوميًّا اعتبارًا من بداية الشهر الحالي.

رويترز رهان بوتين على النفط بمثابة سيف ذي حدين لروسيا

ركود الاقتصاد الأمريكي

تراجع الأسعار استمر بسبب المخاوف من احتمال ركود الاقتصاد الأمريكي، وقدرة موسكو على مواصلة تصدير نفطها الخام في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

خام برنت تراجع بنسبة 6ر2% إلى 35ر73 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل في تعاملات نيويورك بعد تراجعه أمس لأقل مستوياته منذ 24 مارس الماضي. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي 8ر2% إلى 64ر69 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة

الرياضة
فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست
الرياضة

فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست

الرياضة
حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك
الرياضة

حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة...

الرياضة
لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير
السعودية اليوم

لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير

السعودية اليوم
16 مستشفى في السودان خارج الخدمة
العالم

16 مستشفى في السودان خارج الخدمة

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة نوماك
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة نوماك

وظائف
استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8...

السعودية اليوم
مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم رمضان”
السعودية اليوم

مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم...

السعودية اليوم