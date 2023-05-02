Icon

هاتريك كريم البركاوي يُهدي الرائد 3 نقاط ثمينة Icon أسباب الموت المفاجئ وأعراضه Icon وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل للتمويل Icon القبض على مروجي الإمفيتامين والقات في تبوك وجازان Icon وظائف شاغرة لدى تكافل الراجحي Icon أضرار جسيمة بالسيارات والمنازل جراء إعصار فلوريدا Icon طفلة سودانية للسعودية: شكرًا لمساعدتكم وإننا نيجي هنا لبلدكم الجميلة Icon لحظة قفز سجين من أعلى السلم لينهي حياته بكولومبيا Icon السفير العنزي يزور المعرض العالمي للتعليم العالي جيدكس بمسقط Icon تقارير إسبانية: كريستيانو رونالدو يدرس مغادرة النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
مسجلًا أدنى مستوى في الجلسة عند 71.86 دولار للبرميل

أسعار النفط تواصل الهبوط والخام الأمريكي يخسر 5%

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
أسعار النفط تواصل الهبوط والخام الأمريكي يخسر 5%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصلت أسعار النفط هبوطها، وخسر الخام الأمريكي 5% مسجلًا أدنى مستوى في الجلسة عند 71.86 دولار للبرميل.

ووفقًا لتقارير إعلامية تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي يؤثر على الطلب على النفط الخام في النصف الثاني من العام.

قد يهمّك أيضاً
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا

إيقاف اعتماد أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في جدة

إيقاف اعتماد أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في جدة

هبوط عنيف

وهبط خام النفط بعنف في تداولات اليوم فاقدًا 4.68% في اللحظات الحالية ليهبط إلى مستويات الـ 72.14 دولار، فيما هبط خام برنت هو الآخر بـ 4.39% إلى 75.83 دولار.

ويأتي هذا الهبوط العنيف بعد شهر من إعلان منظمة أوبك الخفض الطوعي للإنتاج مما دفع أسعار النفط إلى ارتفاع أعلى مستويات الـ 80 دولارًا قبل أن ينكسر من جديد إلى مستويات الـ 70 دولارًا للبرميل.

أسباب الهبوط

استمرت أسعار النفط الخام في الانخفاض اليوم الثلاثاء بعد أن انخفض كلا المعيارين القياسيين بأكثر من 1% الاثنين في أعقاب بيانات يوم الأحد التي تظهر أن النشاط في قطاع التصنيع المهم في الصين انزلق إلى منطقة الانكماش. كان هذا هو الانكماش الأول في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي منذ ديسمبر، عندما بدأ أكبر مستورد للنفط الخام في العالم في رفع قيود التنقل القمعية لـ COVID-19.

ويأتي هذا الانخفاض رغم إعلان رويترز اليوم الثلاثاء أن العراق أنتج 3.938 مليون برميل من النفط الخام في إبريل بانخفاض 262 ألف برميل يوميًّا. إلا أن استمرار الأخبار الاقتصادية المخيبة للآمال يوم الثلاثاء عزز هبوط النفط، حيث أظهرت بيانات مماثلة أن منطقة اليورو النشاط التصنيعي قد انكمشت أكثر في الشهر الماضي، بينما انخفض المؤشر النهائي في المملكة المتحدة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى ثلاثة أشهر منخفض بلغ 47.8 في إبريل.

علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة هذا الأسبوع من قبل عدد من البنوك المركزية إلى إضعاف النمو الاقتصادي، مما يلقي بثقله على الطلب على النفط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول الكثير من الناس
السعودية اليوم

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول
الرياضة

الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول

الرياضة
4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب أمن الكويت
العالم

4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب...

العالم
رسالة للفاشونستات وأصحاب الأوتفيت: ارحمونا
السعودية اليوم

رسالة للفاشونستات وأصحاب الأوتفيت: ارحمونا

السعودية اليوم
ميلان يتفوق على نابولي بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

ميلان يتفوق على نابولي بثنائية في الشوط...

الرياضة
تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة قحطان
السعودية اليوم

تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة...

السعودية اليوم
وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا الدول من السودان إلى السعودية
السعودية اليوم

وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا...

السعودية اليوم
أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا
السعودية اليوم

أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا

السعودية اليوم