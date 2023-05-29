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كشف الإعلامي وليد الفراج عن أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والطائي، التي تقام بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال الفراج: “هناك مواقع تبيع تذاكر المباراة، سعر الدرجة الموحدة 1800 ريال، الفضية سعرها 15 ألف ريال، الذهبية 20 ألف ريال”.
وأضاف: “أسعار سوق سوداء ويعطي لنا إشارة إلى أن حجم الطلب لحضور المباراة”.
وكانت جماهير العميد أعربت عن سعادتها بتتويج ناديها بلقب دوري روشن أول أمس بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية دون رد في الجولة الـ29.
ودشنت جماهير العميد وسمًا في “تويتر” أمس الأحد بعنوان “الدوري الاستثنائي العالمي” حيث أعربوا عن سعادتهم بالفوز بالدوري الذي مكنهم من المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 الذي ينطلق ديسمبر المقبل في السعودية.
#وليد_الفراج: حاليًا هناك مواقع تبيع تذاكر #الاتحاد_الطائي
"الموحدة" 1800ريال
"الفضية" 15,000ريال
"الذهبية" 20,000 ريال
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 28, 2023