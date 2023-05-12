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تمتلك سمكة البيرانا أقوى عضة مسجلة

أسماك ضارية تمزق أرجل 8 سائحين بالبرازيل

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
أسماك ضارية تمزق أرجل 8 سائحين بالبرازيل
المواطن - فريق التحرير

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أصيب ثمانية أشخاص في هجوم من قبل أسماك الـ”بيرانا” الضارية في منطقة تقع في شمال ماناوس في البرازيل، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

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أسماك بيرانا

ومزقت الأسماء أرجل المستجمين بأسنانها الحادة؛ ما دفعهم للخروج من الماء إلى شاطئ سياحي في تاروما أكو، وهي منطقة في شمال شرق ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

ويعتقد الخبراء أن سبب الهيجان اللاذع من قبل أسماك “بيرانا” كان حالة من “الهوية الخاطئة”.

وعادة لا يحدث هذا السلوك إلا في ظروف استثنائية، على سبيل المثال، عندما يكون عدد كبير من الأسماك محاصرًا في برك صغيرة أو يتم تجويعه لفترة طويلة.

أقوى عضة مسجلة

وتمتلك سمكة البيرانا أقوى عضة مسجلة في الأسماك العظمية بقوة مثل سمك القرش الأبيض العظيم، وفقًا لدراسة نشرت عام 2012.

من المعروف أن سمك البيرانا أو أسماك الضاري المفترسة، هي واحدة من أشرس أنواع أسماك المياه العذبة المفترسة ذات الأسنان الحادة، ويتمتع سمك البيرانا بسمعة سيئة مع الشائعات المرعبة التي تطلق عليها، ومن هذه الشائعات أن أسماك البيرانا يمكن أن تفترس إنسان أو حيوان وتحوله إلى هيكل عظمي في غضون دقائق لكونها مخلوقات شرسة تدخل في نوبات تغذية مميتة، ومع ذلك، أسماك البيرانا تأكل في الواقع مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك النباتات والجيف.

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