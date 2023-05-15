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في الربع الأول من العام الجاري

أسمنت تبوك تحقق صافي ربح 19 مليون ريال

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
أسمنت تبوك تحقق صافي ربح 19 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “أسمنت تبوك”، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت شركة “أسمنت تبوك”، أنه تم تسجيل صافي ربح بقيمة 19 مليون ريال في الربع الأول.

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وجاءت النتائج المالية للشركة على النحو التالي:

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بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 86.28 62.18 38.76 87.44 -1.33
إجمالي الربح (الخسارة) 30.61 5.02 509.76 26.44 15.77
الربح (الخسارة) التشغيلي 22.68 -2.49 20.71 9.51
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 19.35 -6.92 17.61 9.88
إجمالي الدخل الشامل 19.35 -6.92 29.16 -33.64
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

 

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