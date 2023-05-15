أسمنت تبوك تحقق صافي ربح 19 مليون ريال

أعلنت شركة “أسمنت تبوك”، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت شركة “أسمنت تبوك”، أنه تم تسجيل صافي ربح بقيمة 19 مليون ريال في الربع الأول.

وجاءت النتائج المالية للشركة على النحو التالي: