أسمنت حائل تحقق 18.5 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول

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أظهرت النتائج الأولية لشركة “أسمنت حائل” السعودية، تحقيق أرباح في الربع الأول من 2023، بقيمة 18.51 مليون ريال، مقابل خسائر 6.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.
وعلى أساس فصلي، تراجعت الأرباح 17%، حيث كانت في الربع السابق 22.3 مليون ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، اليوم الأحد، أن سبب التحول إلى الربحية في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من 2022، يعود إلى الانخفاض في تكلفة المبيعات.
وأشارت “أسمنت حائل” إلى أن الانخفاض في تكلفة المبيعات، والتراجع في مصروف الزكاة، كانت وراء دعم التحول إلى الأرباح، وذلك بالرغم من انخفاض قيمة المبيعات، وانخفاض العوائد من الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.