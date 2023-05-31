“أسمنت ينبع” توزع 236 مليون ريال أرباحاً للنصف الأول

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أعلنت شركة “أسمنت ينبع” قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم توزيع 236 مليون ريال أرباحاً للنصف الأول بواقع 1.5 ريال للسهم
وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:
|إجمالي المبلغ الموزع
|236,250,000 ريال
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|157,500,000 سهم
|حصة السهم من التوزيع
|1,5 ريال
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|%15
|تاريخ الأحقية
|على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق في يوم الأربعاء 31/05/2023 الموافق 11/11/1444 والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
|تاريخ التوزيع
|20/06/2023 الموافق 02/12/1444