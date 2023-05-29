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بواقع 1.5 ريال للسهم

“أسمنت ينبع” توزع 236 مليون ريال أرباحاً للنصف الأول

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
“أسمنت ينبع” توزع 236 مليون ريال أرباحاً للنصف الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “أسمنت ينبع” قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم توزيع 236 مليون ريال أرباحاً للنصف الأول بواقع 1.5 ريال للسهم.

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وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:

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إجمالي المبلغ الموزع 236,250,000 ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 157,500,000 سهم
حصة السهم من التوزيع 1,5 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) %15
تاريخ الأحقية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق في يوم الأربعاء 31 / 05 / 2023 الموافق 11 / 11 / 1444 والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
تاريخ التوزيع 20 / 06 / 2023 الموافق 02 / 12 / 1444

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