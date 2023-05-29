“أسمنت ينبع” توزع 236 مليون ريال أرباحاً للنصف الأول

أعلنت شركة “أسمنت ينبع” قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم توزيع 236 مليون ريال أرباحاً للنصف الأول بواقع 1.5 ريال للسهم.

وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي: