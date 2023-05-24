أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء يومي بسبب أزمة سقف الدين

تسببت موجة بيع جديدة للأسهم الأوروبية، في تسجيل أكبر خسارة يومية في شهرين، اليوم الأربعاء، مع تأثر المعنويات بعدم إحراز تقدم يذكر في مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي وقفزة للتضخم الأساسي في بريطانيا وتكبد أسهم شركات السلع الفاخرة مزيدًا من الخسائر.

لا تزال معلقة

وقال رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي: إن المفاوضات مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الأمريكي لا تزال معلقة بسبب الخلاف حول مسألة الإنفاق الأساسي، مما يشير إلى أن الجانبين لا يزالان بعيدين قبل ثمانية أيام فقط من أن تواجه الحكومة تعثرًا غير مسبوق.

وانخفضت الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة بعد تصريحات مكارثي، حيث راقب المستثمرون المحادثات عن كثب بحثًا عن أي علامة على التقدم.

ومن جانب آخر، واصلت أسهم السلع الفاخرة الأوروبية تراجعاتها القوية، والتي كانت قد تسببت أمس في تراجع ثروة أغنى شخص في العالم، برنارد أرنو، بـ 11.2 مليار دولار في يوم واحد، بعد تراجع أسهم “LVMH” بنسبة 5 بالمائة في باريس الثلاثاء، وهي أكبر نسبة تراجع للسهم في أكثر من عام.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 1.8 بالمائة مسجلًا أسوأ أداء يومي منذ منتصف مارس مع تراجع جميع الأسواق المحلية الأوروبية.

وتكبدت أسهم الشركات العقارية أكبر الخسائر إذ انخفض مؤشرها ثلاثة بالمائة وتراجع مؤشرا قطاعي السياحة والسفر والتأمين أكثر من اثنين بالمائة لكل منهما.

وهوى مؤشر شركات السلع الفاخرة الأوروبية 1.7 بالمائة ليلامس أدنى مستوياته في سبعة أسابيع مع استمرار موجة بيع في أسهم القطاع بعد ارتفاعها بشدة هذا العام.