أسوأ سجل هزائم لـ فالنسيا بالدوري الإسباني

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا بشكل مخيب للآمال ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، ليسجل رقمًا سلبيًا.

الخسارة ضد ريال مايوركا

ولعب ريال مايوركا ضد فالنسيا بالأمس على ملعب “إيبيروستار”، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وخسر الخفافيش بهدف دون رد سجله فيدات موريكي عند الدقيقة 64.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا رصيده إلى 47 نقطة، في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد الخفافيش عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

فالنسيا يُكرر أسوأ سجل له

وعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، أسوأ سجل هزائم في تاريخه ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، حيث إنه خسر في نصف عدد المباريات التي خاضها هذا الموسم.

وخاض الخفافش 36 مباراة ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من الدوري الإسباني لكرة القدم، واكتفى بتحقيق الفوز 11 مرة، وتعادل 7 مرات، فيما خسر 18 مرة، ونجح في تسجيل 39 هدفًا، واهتزت شباكه 42 مرة.

وكرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، أسوأ سجل هزائم له في الدوري الإسباني الممتاز، وتعود المرة الأولى إلى موسم 1982\ 1983، وأنهى المسابقة في المركز الـ15، والمرة الثانية موسم 2016\ 2017، واحتل المركز الـ12.

كما عادل الخفافيش أسوأ سجل هزائم للفريق خارج أرضه في الدوري الإسباني لكرة القدم بواقع 12 مرة، والذي سبق وحققه في موسم 2019\ 2020.