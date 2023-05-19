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الشرطة لم تعثر إلا على بقايا من جسده

أسود تلتهم مالك حديقة حيوانات أساء معاملتهم

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
أسود تلتهم مالك حديقة حيوانات أساء معاملتهم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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لم يدرك مالك حديقة حيوانات، أنه سيصبح يومًا وجبة لأسود كان يرعاها في حديقته الصغيرة، إلا أنه نتيجة إساءة معاملة تلك الحيوانات المفترسة فقامت بالتهامه على الفور.

وجبة الأسود

وقالت صحيفة “ذان صن”: إنه قُتل مالك حديقة الحيوانات على يد الأسود التي هاجمته حينما حاول إطعامهم، ولم يتمكن رجال الشرطة إلا من العثور على أجزاء من صغيرة باقية جسده في مكان الحادث.

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وقُتل البريطاني جوزيف بي، البالغ من العمر 56 عامًا، يوم الثلاثاء الماضي بعد محاولته إطعام الأسود المتوحشة في حديقة الحيوانات الصغيرة في أوسكيردا، بسلوفاكيا.

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حادث سابق

وكان لدى جوزيف تصريح لتربية الحيوانات البرية، لكن تم إيقافه في 2019 ولم يتم تجديده قبل وفاته.

وفي عام 2019، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا بسبب هجوم نمر في حديقة الحيوانات ذاتها. وقال جوزيف في ذلك الوقت: “سنواصل العمل في الحديقة، ولا يوجد أي خطر هنا”.

وقال أحد جيران جوزيف مالك حديقة الحيوانات: “لقد كان متعجرفًا جدًّا، ولم يكن يعرف كيف يتصرف، لقد أساء إلى الحيوانات وكانت ظروفهم سيئة للغاية”.

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