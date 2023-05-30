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قرر مغادرة الفريق الملكي

أسينسيو يودع زملاءه في ريال مدريد

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
أسينسيو يودع زملاءه في ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو ودع زملاءه في ريال مدريد الإسباني، حيث استقر على الرحيل عن صفوف الريال مع نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة Marca الإسبانية إن أسينسيو سيودع زملاءه في التدريبات غدًا الأربعاء، حيث سيخبرهم بقرار رحيله إلى الدوري الإنجليزي.

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وقيل إن نادي أستون فيلا الإنجليزي سيتعاقد مع أسينسيو بعدما قرر مغادرة الريال.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قال عبر حسابه في “تويتر”: إن أسينسيو رفض تجديد العقد مع الريال ويفضل الرحيل إلى نادٍ آخر في فترة الانتقالات الصيفية.

ويلعب أسينسيو مع الريال منذ عام 2014 قادمًا من ريال مايوركا الإسباني.

 

 

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