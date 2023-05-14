أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي

انتهت مباراة الريال ضد خيتافي، مساء أمس السبت بفوز ريال مدريد بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الريال ضد خيتافي

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو ومن تصويبة قوية في إحراز الهدف الثاني لفريق الريال عند حلول الدقيقة الـ71.

وانتهت مباراة الريال ضد خيتافي، بفوز ريال مدريد ليصبح رصيده 71 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر، حيث يواجه النادي خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد بإقامة 4 مباريات وهم ” سيلتا فيجو ضد فالنسيا، إلتشي ضد أتلتيكو مدريد، بلد الوليد ضد إشبيلية، إسبانيول ضد برشلونة”.

وغدًا الاثنين ستقام مباراة ” ريال بيتيس ضد رايو فاليكانو” في ختام مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء المقبل، حيث يسعى الريال للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل البرازيلي فينسيوس جونيور لـ ريال مدريد وتعادل البلجيكي كيفن دي بروين لصالح مانشستر سيتي.