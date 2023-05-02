أضرار جسيمة بالسيارات والمنازل جراء إعصار فلوريدا

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ضرب إعصار عنيف، مركز “بالم بيتش غاردنز” بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ما تسبب في أضرار جسيمة للسيارات والمنازل.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ميامي، أن العاصفة ضربت المدينة في وقت متأخر بالقرب من مركز بالم بيتش غاردنز الطبي وتحركت شمال شرق باتجاه الساحل، وفقًا قناة يورونيوز.
وتسببت أضرار العاصفة السلطات في المدينة الساحلية في إغلاق الطرق الرئيسية، إذ حفر العمال بين الأنقاض في محاولة لإعادة فتحها.