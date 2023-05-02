Icon

هاتريك كريم البركاوي يُهدي الرائد 3 نقاط ثمينة Icon أسباب الموت المفاجئ وأعراضه Icon وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل للتمويل Icon القبض على مروجي الإمفيتامين والقات في تبوك وجازان Icon وظائف شاغرة لدى تكافل الراجحي Icon أضرار جسيمة بالسيارات والمنازل جراء إعصار فلوريدا Icon طفلة سودانية للسعودية: شكرًا لمساعدتكم وإننا نيجي هنا لبلدكم الجميلة Icon لحظة قفز سجين من أعلى السلم لينهي حياته بكولومبيا Icon السفير العنزي يزور المعرض العالمي للتعليم العالي جيدكس بمسقط Icon تقارير إسبانية: كريستيانو رونالدو يدرس مغادرة النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أغلقت الطرق الرئيسية للولاية

أضرار جسيمة بالسيارات والمنازل جراء إعصار فلوريدا

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
أضرار جسيمة بالسيارات والمنازل جراء إعصار فلوريدا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

ضرب إعصار عنيف، مركز “بالم بيتش غاردنز” بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ما تسبب في أضرار جسيمة للسيارات والمنازل.

قد يهمّك أيضاً
بريطانيا تنهي عمليات إجلاء رعاياها من السودان غدًا

بريطانيا تنهي عمليات إجلاء رعاياها من السودان غدًا

مشاهد لتدفق السيول بوادي خلب في جازان

مشاهد لتدفق السيول بوادي خلب في جازان

إغلاق الطرق الرئيسية

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ميامي، أن العاصفة ضربت المدينة في وقت متأخر بالقرب من مركز بالم بيتش غاردنز الطبي وتحركت شمال شرق باتجاه الساحل، وفقًا قناة يورونيوز.

وتسببت أضرار العاصفة السلطات في المدينة الساحلية في إغلاق الطرق الرئيسية، إذ حفر العمال بين الأنقاض في محاولة لإعادة فتحها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول الكثير من الناس
السعودية اليوم

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول
الرياضة

الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول

الرياضة
4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب أمن الكويت
العالم

4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب...

العالم
رسالة للفاشونستات وأصحاب الأوتفيت: ارحمونا
السعودية اليوم

رسالة للفاشونستات وأصحاب الأوتفيت: ارحمونا

السعودية اليوم
ميلان يتفوق على نابولي بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

ميلان يتفوق على نابولي بثنائية في الشوط...

الرياضة
تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة قحطان
السعودية اليوم

تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة...

السعودية اليوم
وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا الدول من السودان إلى السعودية
السعودية اليوم

وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا...

السعودية اليوم
أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا
السعودية اليوم

أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا

السعودية اليوم