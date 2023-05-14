أطول امرأة في العالم تدلي بصوتها في الانتخابات التركية

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أدلت المواطنة التركية رميسة غلغي، صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم بصوتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعبر صندوق اقتراع متنقل جُلب إلى منزلها، تمكنت غلغي البالغ طولها مترين و15 سنتيمتر من الإدلاء بصوتها في قضاء صفران بولو بولاية قرابوك شمالي تركيا.
وقالت غلغي، في تصريح للصحفيين عقب اقتراعها، اليوم الأحد، إنها كانت تدلي بصوتها بالتوجه إلى مراكز الاقتراع سابقًا، ولكن اليوم أدلت به عبر الصناديق المتنقلة.
واعتبرت الصناديق المتنقلة أمرًا جميلاً لمن يعاني مشاكل في التنقل والحركة، وأضافت: “أتمنى أن يكون كل شيء خيرًا لبلادي”.
وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي (+3 تغ).
وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.
وفي الانتخابات الحالية، سيدلي 60 مليونًا و697 ألفًا 843 ناخبًا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبًا سيصوتون لأول مرة.