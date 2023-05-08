أطول سلسلة انتصارات تحفز النصر ضد الخليج

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تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الخليج عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يقع الخليج في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.
وتُعد مباراة النصر ضد الخليج اليوم هي الثامنة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح العالمي في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة.
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة اليوم، وهو يحمل أطول سلسلة انتصارات أمام الفرق الصاعدة إلى دوري المحترفين استمرت منذ 9 مواجهات، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتجاوز عقبة الخليج.