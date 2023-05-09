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تسهم في رفع درجة حرارتها أثناء الشحن

أغطية الهواتف المحمولة تقصر عمر البطارية

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ صباحاً
أغطية الهواتف المحمولة تقصر عمر البطارية
المواطن - فريق التحرير

حافظات الهواتف الذكية المصنوعة من البلاستيك والمطاط والسيليكون رائعة لامتصاص الصدمات وحماية الأجهزة من دخول السوائل إليها، إلا أنها قد تسهم في رفع درجة حرارتها لأنها تعمل كعازل يحيط بها.

تحذير من غطاء الهاتف

وأثناء شحن الجهاز وهو بداخل الغطاء الذي يحميه، سترتفع الحرارة المحيطة به مما قد يؤثر بشكل سلبي على سعة البطارية، لذلك من المستحسن أن ننزع غطاء الهاتف عند شحنه لتفادي المشكلة المحتملة.

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وتعتبر الأغطية المصنوعة من السيليكون أفضل من الأغطية البلاستيكية أو الجلدية. وفي المجمل تنصح شركات تصنيع الهواتف بالحفاظ على شحن البطارية بين 30 و 70 بالمئة لضمان الحصول على أفضل عمر لها.

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عمر البطارية

كما يمكن أن يؤثر الشحن الزائد أو الشحن المنخفض أيضا على عمر بطارية هاتفك.

وينصح بعدم ترك الهاتف لساعات طويلة في السيارة خلال فصل الصيف لأن ذلك سيؤدي إلى تقصير عمر البطارية.

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