أغلى كوب مثلجات في العالم بـ 6600 دولار

يقول موقع “يو بي آي” الإخباري: إن أغلى مثلجات في العالم بلغ ثمنها ما يزيد على 6600 دولار.

موسوعة جينيس

وذكرت شركة “آيس كريم” يابانية جمعت أندر المكونات لإعداد مثلجات يبلغ ثمن الوجبة الواحدة منها 6696 دولار.

ودخلت شركة “CELLATO” للمثلجات في اليابان موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، بوصفها صاحبة أغلى مثلجات في العالم بالنكهة الجديدة التي تحمل اسم “BYAKUYA”.

ثمن باهظ

ويرد هذا الثمن الباهظ للغاية إلى المكونات النادرة فيها، مثل الكمأة البيضاء التي تنمو في منطقة ألبا بإيطاليا، حيث يبلغ ثمن الرطل منها أكثر من 6 آلاف دولار.

واستغرق أمر إنتاج النكهة الجديدة المكلفة نحو عام ونصف العام، تضمنت الكثير من المحاولات والأخطاء حتى وصلت الشركة إلى النكهة الصحيحة.