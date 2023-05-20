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الوجبة الواحدة تجمع أندر المكونات

أغلى كوب مثلجات في العالم بـ 6600 دولار

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
أغلى كوب مثلجات في العالم بـ 6600 دولار
المواطن - فريق التحرير

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يقول موقع “يو بي آي” الإخباري: إن أغلى مثلجات في العالم بلغ ثمنها ما يزيد على 6600 دولار.

موسوعة جينيس

وذكرت شركة “آيس كريم” يابانية جمعت أندر المكونات لإعداد مثلجات يبلغ ثمن الوجبة الواحدة منها 6696 دولار.

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ودخلت شركة “CELLATO” للمثلجات في اليابان موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، بوصفها صاحبة أغلى مثلجات في العالم بالنكهة الجديدة التي تحمل اسم “BYAKUYA”.

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ثمن باهظ

ويرد هذا الثمن الباهظ للغاية إلى المكونات النادرة فيها، مثل الكمأة البيضاء التي تنمو في منطقة ألبا بإيطاليا، حيث يبلغ ثمن الرطل منها أكثر من 6 آلاف دولار.

واستغرق أمر إنتاج النكهة الجديدة المكلفة نحو عام ونصف العام، تضمنت الكثير من المحاولات والأخطاء حتى وصلت الشركة إلى النكهة الصحيحة.

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