أرجنتينية غيورة تلجأ لحيلة غريبة للتأكد من وفاء خطيبها أغلى كوب مثلجات في العالم بـ 6600 دولار إجلاء 700 شخص وتدمير 8500 هكتار بسبب حرائق إسبانيا وزير التعليم: تحقيق أبنائنا وبناتنا 27 جائزة في آيسف غير مسبوقة ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة حقيقة صورة أكبر ثمرة فراولة بالعالم لحظة فرحة الطلاب السعوديين بحصد جوائز آيسف 2023 وكالة أمريكية ترفض تسليم صور المطاردة الكارثية لميجان وهاري محمد البريك بعد مباراة الهلال وضمك: لحظاتي في 250 مباراة لا تُنسى مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من المفترسات ليلًا
يقول موقع “يو بي آي” الإخباري: إن أغلى مثلجات في العالم بلغ ثمنها ما يزيد على 6600 دولار.
وذكرت شركة “آيس كريم” يابانية جمعت أندر المكونات لإعداد مثلجات يبلغ ثمن الوجبة الواحدة منها 6696 دولار.
ودخلت شركة “CELLATO” للمثلجات في اليابان موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، بوصفها صاحبة أغلى مثلجات في العالم بالنكهة الجديدة التي تحمل اسم “BYAKUYA”.
ويرد هذا الثمن الباهظ للغاية إلى المكونات النادرة فيها، مثل الكمأة البيضاء التي تنمو في منطقة ألبا بإيطاليا، حيث يبلغ ثمن الرطل منها أكثر من 6 آلاف دولار.
واستغرق أمر إنتاج النكهة الجديدة المكلفة نحو عام ونصف العام، تضمنت الكثير من المحاولات والأخطاء حتى وصلت الشركة إلى النكهة الصحيحة.