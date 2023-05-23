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وفقًا لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل أبريل 2023

أفضل وأسوأ المطارات والناقلات الجوية في السعودية

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ مساءً
أفضل وأسوأ المطارات والناقلات الجوية في السعودية
المواطن - واس

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر أبريل 2023م.

تقييم المطارات

وكشفت عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر أبريل الماضي، التي بلغت (754) شكوى، ورصدَ المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى بواقع (16) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أبريل وصلت إلى 100%، بينما حلَّ طيران ناس ثانياً بواقع (28) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 93%، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى (35) شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 92%، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر أبريل عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم التذاكر، ثم الرحلات.
وأوضحت الهيئة أنَّ مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر أبريل الماضي، أشار إلى حصول مطار الملك عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر أبريل ، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 62 شكوى ، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 90%، كما حصل مطار الطائف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 4% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

أداء مقدمي الخدمات

وبيَّنَت أنَّ إصدارَ التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.
يُذكر أنَّ الهيئةَ وفَّرَت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (8001168888)، وخدمة (واتس آب) على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، حيث تتلقى الهيئة الشكاوى من خلال تلك القنوات التي تنوَّعت ما بين إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة، وغيرها.
ودعمًا من الهيئةُ العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات؛ أعدَّت الهيئةُ كتيِّبًا يتضمنُ إرشاداتٍ لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، وتعميمه على مشغلي المطارات، إذْ يُحددُ الضوابط واتفاقياتِ مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق ورش عمل تقام لهم من حين لآخر.

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