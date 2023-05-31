أفضل وقت لغسيل التكييف وتنظيفه من الغبار العالق

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله ‌المسند، عن أفضل وقت لغسيل التكييفات وتنظيفها من الغبار العالق في وحداتها الخارجية والداخلية.

أفضل وقت للغسيل

وقال المسند على حسابه بموقع “تويتر”، إن أفضل وقت لغسيل المكيفات وتنظيفها هو بعد انتهاء موسم الغبار في شهر يونيو بوجه عام. وأرجع السبب في ذلك أنه يهدف لرفع كفاءة المكيفات وتقليل الهدر الكهربائي.

وأشار إلى أن المياه المتقطرة والمتخلّفة من المكيفات في المناطق الرطبة حجمها كبير وينبغي استثمارها لصرفها في خزانات تجميعية. ولفت المسند إلى أنه يمكن الاستفادة منها في ري الحديقة، والتنظيف، ومياه السيفون وغير ذلك.

كفاءة التكييف

وكانت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، وجهت في وقت سابق، عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.

وأوضحت الحملة أنه قبل شراء أجهزة التكييف يجب اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، والتأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، مبينة أنه كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة (المستوى الأخضر)؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للطاقة.

وأضافت أنه بعد شراء أجهزة التكييف يجب تثبيت درجة حرارة المكيف على 24 درجة مئوية كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، وإطفاء المكيف عند مغادرة المكان، وتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) للمكيف كل أسبوعين، إضافة إلى إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف، والصيانة الدورية لجهاز التكييف مرة واحدة على الأقل في العام.