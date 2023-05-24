أفيال عطشى تقتحم قرى وتلحق دمارًا وقتلى في الكاميرون

أفاد مسؤولو الحياة البرية في شمال الكاميرون، اليوم الأربعاء، بأنهم يكافحون قطيع أفيال مُغيرًا يجوب عاصمة إقليمية بالمنطقة هذا الأسبوع، بعدما ألحق أضرارًا بقرى محيطة وقتل شخصين على الأقل.

مهددة بالانقراض

وأضاف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، أن الكاميرون فيها ما يقدر بنحو 6830 فيلًا، مما يجعلها واحدة من أكبر مجموعات الحيوانات المهددة بالانقراض المتبقية في إفريقيا.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، زادت جهود الحفاظ على الأفيال من أعدادها في السنوات الماضية، لكن فقد موائلها لصالح إنشاء مزارع وقرى يتسبب في جعلها تتجول أحيانا داخل التجمعات البشرية لتتلف المحاصيل وتلحق أضرارًا بالمنازل وتهاجم البشر في بعض الأحيان.

وأردف جان نيميج، مسؤول الغابات والحياة البرية، أن أربعة أفيال أغارت هذا الأسبوع على مدينة مروا عاصمة منطقة الشمال الأقصى، وكانت الأفيال دهست طفلا في إحدى القرى القريبة قبل ذلك.

تجول الأفيال

وتابعت نيميج “انتقلت الأفيال بحثًا عن الماء بسبب الطبيعة القاحلة للمنطقة”، مضيفًا أن القطيع رُصد لأول مرة قرب الحدود مع تشاد.

ووثق مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصًا منتشرين يلتقطون مقاطع فيديو بهواتفهم المحمولة بينما يتجول قطيع الأفيال على طرق مرصوفة. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الصور.

واختتم نيميج إن الحراس يحاولون إبعاد الأفيال وتوجيهها إلى متنزه وطني يبعد نحو 120 كيلومترا عن مدينة مروا.