أكاديمية طويق تعلن عن 8 برامج تدريبية مجانية

ثغرات أمنية وراء عملية خطف المواطن السعودي بلبنان بطل الدوري السعودي للمحترفين لا يخسر في ليلة التتويج الدفاع المدني يحذر أهالي مكة وجازان السعودية الفتية .. العمر المتوسط للسكان 29 عامًا وللمواطنين 25 اكتمال جاهزية قطارَي الحرمين والمشاعر المقدسة لنقل الحجاج تفاصيل تعداد السعودية 2022 .. الذكور 61% وعدد الأسر 4.2 ملايين أسرة ضربة جديدة لاقتصاد الصين بسبب ارتفاع البطالة آل باتشينو يرزق بطفل رابع في سن الـ 82 عامًا أندية سعودية تترقب موقف كانتي مع تشيلسي إحباط تهريب 100 كيلو قات بالعارضة
أعلنت أكاديمية طويق (التابعة للإتحاد السعودي للأمن السيبراني) عن فتح باب التسجيل في (8) معسكرات تدريبية مجانية ومكثفة (مع شهادة معتمدة ومكافآت مالية للمتدربين) على النحو التالي:
– معسكر علم البيانات (Data Science)
– معسكر تطبيقات الجوال والويب باستخدام (Flutter)
– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة (JavaScript)
– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة (Python)
– معسكر الحوسبة السحابية (aws re/start)
– معسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية (Swift)
– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة (Java)
– معسكر واجهات المستخدم (UX/UI)
– دورات مجانية ومكثفة مع شهادات معتمدة.
– مكافآت مالية للمتدربين.
سعيًا لتحقيق رؤية 2030 تم تأسيس أكاديمية طويق والتي تهدف إلى تمكين 100 ألف مبرمج بحلول عام 2030، وتقدم أكاديمية طويق عدد من المعسكرات البرمجية والدورات المكثفة والقصيرة بالإضافة إلى إطلاقها لمنصة سطر التعليمية لتكون أول منصة عربية متخصصة في مجالات التقنية الحديثة باللغة العربية.
التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار المعسكر وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا