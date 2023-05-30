Icon

السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً Icon أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري Icon السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل Icon سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن Icon وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات Icon استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
4 مليارات دولار لبناء مصنع للألواح الفولاذية

أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ صباحاً
أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

كشفت المملكة العربية السعودية عن سلسلة من المشاريع الاستثمارية الجديدة بقيادة أكبر صانع للصلب في العالم، بعدما قدمت الحكومة السعودية حوافز للشركات الاستثمارية الراغبة في الدخول بشراكة سعودية.

شركة باوشان للحديد والصلب

وستعمل شركة باوستيل للحديد والصلب الصينية على استثمار 15 مليار ريال بما يعادل 4 مليارات دولار، لبناء مصنع لتصنيع الألواح الفولاذية في منطقة اقتصادية جديدة في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وفقًا لـ “finance”.

قد يهمّك أيضاً
فعاليات سيتي ووك تجذب الجمهور في موسم جدة

فعاليات سيتي ووك تجذب الجمهور في موسم جدة

مواطن يكشف حقيقة تغيّر مشاعر الشخص بعد زراعة القلب

مواطن يكشف حقيقة تغيّر مشاعر الشخص بعد زراعة القلب

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2026، وسيكون المشروع أول قاعدة إنتاج كاملة العمليات للشركة الصينية المعروفة أيضًا باسم “باوستيل” في الخارج وسيكون به أفران مصممة خصيصًا لخفض انبعاثات الكربون.

أهمية المشروع الجديد

وبينت وكالة بلومبرج، أن الكمية المنتجة من الفولاذ، ستكون قليلة مقارنة بما تنتجه الولايات المتحدة على سبيل المثال، ولكن الاتفاق يؤكد رغبة الرياض في الاستمرار بتنويع اقتصاد البلاد، من خلال الصناعات الثقيلة والسياحة والتكنولوجيا الناشئة.

بدورها أشارت شركة أرامكو إلى أن المجمع الجديد سيركز على إنتاج الفولاذ الثقيل، الذي غالبًا ما يستخدم في صناعة منصات النفط وهياكل الناقلات.

العلاقات بين الصين والسعودية

وعززت الصين والسعودية علاقاتهما الاقتصادية والسياسية في السنوات الأخيرة، مع توقيع اتفاقات استثمارية يصل حجمها لـ 50 مليار دولار خلال قمة الصين التي استضافتها المملكة أواخر العام الماضي.

كما أعلنت أرامكو مجموعة صفقات مع الشركات الصينية في وقت سابق من هذا العام، حيث تستثمر الشركة مليارات الدولارات في مصافي التكرير الصينية ومنشآت البتروكيماويات، وكذلك بشحن ما يقرب من 700 ألف برميل من النفط الإضافي يوميًّا إلى الصين.

خطة ولي العهد

تريد المملكة العربية السعودية تحويل مناطقها المختلفة إلى بوابات للاستثمار الأجنبي، من خلال تقديم معدلات ضريبية مخفضة للشركات العالمية، وإعفائها أيضًا من الرسوم الجمركية والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات.

ويسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفتح منافذ وآفاق جديدة للاقتصاد السعودي عبر جذب الأسواق الدولية، وتطوير كل شيء بداية من الصناعات الثقيلة إلى السياحة والتكنولوجيا الناشئة.

وفي الشهر الماضي، أعلن ولي العهد عن تدشين أربع مناطق اقتصادية خاصة جديدة، برأس مال 12.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 31 مليار دولار في الاستثمارات الحالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة