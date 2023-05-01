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أكثر الدول استخداماً للإنترنت في العالم العربي

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
أكثر الدول استخداماً للإنترنت في العالم العربي
المواطن - فريق التحرير

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احتاج القيّمون على منظمة Cern الأوروبية للأبحاث النووية، إلى وسيلة تتيح تبادل المعلومات بين آلاف العلماء في أكثر من 100 دولة بالعالم، فاقترح عالم كمبيوتر بريطاني، ولد قبل 37 عامًا باسم Tim Berners-Lee في لندن، نظامًا يشمل صفحات أو مواقع ويب، تتضمن معلومات يمكن الوصول إليها بالكمبيوتر من أي مكان وفي أي وقت، فوصف مديره الاقتراح بأنه غامض، لكنه مثير، وبعد أحد أيام أبريل 1993 ولد ما سماه بيرنرز World Wide Web أو شبكة المعلومات الدولية.

ومع أن الإنترنت ظهرت قبلها، أي في 1983 تقريبًا، إلا أن إصدار الويب الذي أسسه بيرنرز- لي في 1991 لعامة الناس، وضع الموقع في 1993 ضمن المجال العام، من دون حقوق ملكية، وسمح للشبكة بالانتشار.

ومنذ ذلك الوقت الذي يمر عليه 30 عامًا في هذه الأيام، وعالم الإنترنت مليء بالعجائب ويحمل جديدًا بعد كل ثانية تقريبًا.

دول الخليج الأكثر استخداماً

بحسب تقرير نشرته اليوم صحيفة التايمز البريطانية، واستند إلى تقديرات موقع Netcraft للخدمات الإنترنيتية بإنجلترا، فإن 64% من سكان العالم أجمع، أي تقريبا 5 مليارات و160 مليون شخص يستخدمون الشبكة يوميا أو أسبوعيًا كمعدل.

أكثر الدول استخداماً للإنترنت في العالم العربي

أقل الشعوب استخدامًا للإنترنت في إفريقيا وباكستان وأفغانستان والهند وبنغلادش وسيريلانكا وميانمار وإندونيسيا والفلبين وغواتيمالا، وأكثرهم استخدامًا في العالم العربي دول الخليج، يليها المغرب، فيما الأقل سوريا.

بيانات أخرى

وبحسب البيانات الأخرى، نجد أن عملاق محركات البحث في الإنترنت، وهو Google أن من كانوا يستخدمونه في 1998 يزيدون عن 60 مليونًا، فيما هم بالمليارات كل يوم حاليًا.

أما عن تأسيس المواقع، فيظهر منها 3 مواقع جديدة كل ثانية، و175 كل دقيقة، أو 10.500 بالساعة، أو 252 ألفًا باليوم، فيما يزيد الناشط منها يوميا عن 200 مليون من أصل مليار و100 مليون موقع بكافة لغات الأرض.

أما الأكثر جذبًا للمستخدمين حاليًا، فسبعة: غوغل ويوتيوب وفيسبوك وتويتر وانستاغرام وبايدو وويكيبيديا.

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