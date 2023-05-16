Icon

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان Icon وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية Icon سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي Icon محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا Icon وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco Icon وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن Icon وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم Icon حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعد المنطقة أرضًا خصبة لزراعة الفواكه

أكثر من مليون شجرة لوزيات بمنطقة تبوك

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ مساءً
أكثر من مليون شجرة لوزيات بمنطقة تبوك
المواطن - واس

بدأ المزارعون بمنطقة تبوك حالياً في جني محصول أكثر من مليون شجرة بمنطقة تبوك من اللوزيات المتمثلة في “النكتارين والبرقوق والخوخ والمشمش”، إذ تعد منطقة تبوك موطناً مثالياً وأرضاً خصبة لزراعة مختلف أنواع الفواكه والخضروات نظراً لتميز مناخها وطبيعتها الجغرافية المناسبة للزراعة مما جعل المنطقة تغطي بإنتاجها الوفير من مختلف المنتوجات الزراعية في كل موسم جزءًا كبيرًا من حاجة السوق سواءً في المنطقة أو في بقية مناطق المملكة.

قد يهمّك أيضاً
المرئي والمسموع تصنف وتفسح 153 محتوى سينمائيًا خلال أبريل

المرئي والمسموع تصنف وتفسح 153 محتوى سينمائيًا خلال أبريل

تركيا: لن تنتظر من أمريكا مقاتلات إف-35 ونريد استعادة أموالنا

تركيا: لن تنتظر من أمريكا مقاتلات إف-35 ونريد استعادة أموالنا

تقنيات حديثة

وأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بأن القطاع الزراعي في المنطقة يحظى باهتمام كبير من قبل الوزارة من خلال تشجيع المزارعين على اعتماد التقنيات الحديثة وأنظمة الري والتسميد الفعالة وبناء قدرات المزارعين من خلال منصات الإرشاد الإلكترونية التي أسهمت بشكل كبير في تطوير وتحسين المنتجات الزراعية.

قد يهمّك أيضاً
القبض على عدد من مروجي المخدرات بالسعودية

القبض على عدد من مروجي المخدرات بالسعودية

أغنام تنقذ متنزهًا من حريق بتشيلي

أغنام تنقذ متنزهًا من حريق بتشيلي

أبرز المحاصيل

وأوضح الفرع بأن المنطقة تحتضن وفق آخر إحصائية أصدرتها الوزارة 14500مزرعة و 1,580,575 شجرة عنب و 834,358 نخلة، فيما يقع محصول القمح على مساحة 15,000 هكتار، والأعلاف الخضراء بمساحة 27,200 هكتار، فيما يصل عدد أشجار الزيتون إلى1,300,000 شجرة، وعدد أشجار الرمان 80,000 شجرة، والمانجو 58,000 شجرة و 90,000 شجرة حمضيات، واللوزيات فتصل إلى 1,485,400 شجرة، و 9850 بيتاً محمياً فيما تصل مساحة الخضار المكشوفة المتنوعة إلى50,000 هكتار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها
السعودية اليوم

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها

السعودية اليوم
ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي

آخر الاخبار
مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة الخزانة الأمريكية
تقارير

مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة...

تقارير
اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا
العالم

اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا

العالم
وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل

حصاد اليوم
أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند الإغلاق
السوق

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند...

السوق
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

العالم
فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها
مشاهير

فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها...

مشاهير