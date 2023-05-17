أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد ميلاد أكبر كلب سنًّا

أقام مالك الكلب بوبي، الذي أتم الخميس الماضي 31 عامًا، حفل عيد ميلاد له في منزل العائلة ببلدة Conqueiros الريفية في وسط البرتغال الغربي، وفق بيان أصدرته موسوعة “جينيس” المدوّن فيها أنه ولد حين كان مالكه Leonel Costa طفلًا عمره 8 سنوات.

100 شخص

وذكر صاحب الكلب بوبي، لوسائل إعلام برتغالية أن العمر امتد بكلبه بسبب البيئة الهادئة التي يعيش فيها.

وقال في بيان منفصل: إن أكثر من 100 شخص حضروا الحفل، بينهم أجانب من دول عدة، وأن فرقة راقصة شاركت بتكريم الكلب الذي اشتهر منذ توّجه كتاب Guinness للأرقام القياسية في فبراير الماضي كأكبر كلاب العالم سنًّا.

كما حضر الحفل صحافيون أجانب من أنحاء مختلفة بالعالم “جاؤوا لالتقاط صور مع حبيبنا بوبي” كما قال.

وأنهى كوستا بيانه، بالقول: إن كلبه يتمتع بصحة جيدة إلا أنه واجه مع تقدمه بالسن، صعوبات في المشي وعانى أيضًا من قصر النظر” وأنه ابن عائلة كلبية أصيلة، فصيلتها برتغالية، وتميل لحراسة الماشية بشكل خاص، هي Rafeiro do Alentejo العضو منذ 1954 في “الاتحاد الدولي للكلاب” الواقع مقره في مدينة Thuin ببلجيكا، ويضم 98 دولة، بينها مصر والسودان والمغرب والبحرين.