أكثر 5 مباريات شهدت دقائق لعب بدوري روشن

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شهدت العديد من مباريات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، لعب عدد كبير من الدقائق، وجاءت مواجهة الاتحاد والشباب في الصدارة.
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر 5 مباريات شهدت دقائق لعب حتى الجولة الـ27، وتتصدر مواجهة الاتحاد والشباب القائمة بـ119:51 دقيقة.
واحتل ديربي الرياض بين الهلال والنصر المركز الثاني في القائمة بـ114:04 دقيقة، ثم مباراة التعاون ضد الرائد بـ114 دقيقة، وحلت مواجهة التعاون والاتحاد رابعًا بـ113:40 دقيقة، ثم لقاء الهلال والباطن بـ113:07 دقيقة.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 27 جولة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ63 نقطة، ثم النصر برصيد 60 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ثم الهلال بـ50 نقطة.
ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ39 نقطة، ثم الطائي برصيد 34 نقطة، يليه الاتفاق بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الرائد وضمك.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، ثم الخليج برصيد 24 نقطة، متساويًا مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب الدوري بـ19 نقطة.