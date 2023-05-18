أكواباور توقع اتفاقية أول مشروع للهيدروجين الأخضر في أوزبكستان

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وقعت شركة “أكواباور” اتفاقية شراء لأول مشروع للهيدروجين الأخضر في”أوزبكستان” مع شركة “أوزكيميوسانوات الكيميائية” المملوكة للدولة، كما وقعت اتفاقية شراء للطاقة مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن قدرة اتفاقية شراء الهيدروجين 3 آلاف طن وتتراوح القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بين 52 و100 ميغاواط.
وأضافت أكواباور أن قيمة العقد 100 مليون دولار أميركي وتمت ترسية المشروع وتوقيع العقد يوم 17 مايو الجاري.
وتضمنت تفاصيل العقد تطوير وبناء وتشغيل مشروع لإنتاج الهيدورجين الأخضر، وتصل مدة اتفاقية شراء الهيدروجين 15 عامًا بينما اتفاقية شراء الطاقة 25 عامًا.
وتوقعت “أكواباور” أن يظهر الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري للمشروع في يونيو 2024 ويونيو 2025.