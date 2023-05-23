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أكوام البرد تغلق طريق شمال بني عمرو بعسير

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣١ مساءً
أكوام البرد تغلق طريق شمال بني عمرو بعسير
المواطن - فريق التحرير

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أغلقت أكوام البرد الطريق بشمال بني عمرو بمحافظة النماص بمنطقة عسير، بعد هطول أمطار غزيرة وتساقط زخات البرد الكثيفة.

ووثق مقطع فيديو متداول، أكوام البرد التي ملأت الطريق وأغلقته مع الرمال المبتلة بمياه الأمطار وجريان سيول، حيث تواجدت الطوارئ لإزالة هذه الأكوام وتسيير الحركة.

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وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

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كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

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