الكويت تستضيف بطولة خليجي 26 حمد بن خليفة رئيسًا لاتحاد كأس الخليج العربي حتى 2027 بيل غيتس: ثورة تكنولوجية مقبلة ستغير حياة البشر الإطاحة بـ 20 مخالفًا لاستخدامهم الحطب والفحم المحليين تحويل الدراسة المسائية عن بُعد اليوم في جامعة الطائف 29 ذو القعدة آخر موعد لمغادرة حاملي تأشيرة العمرة ألبا يُقرر الرحيل عن نادي برشلونة بسمة بوسيل تتهم هالة عمر بإفساد زواجها من تامر حسني رقم مميز لمباراة الاتحاد والباطن بالجولة الـ28 تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة شمال الخرطوم
يستعد النجم جوردي ألبا للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.
وينتهي عقد جوردي ألبا صاحب الـ34 عامًا، مع برشلونة في صيف عام 2024، إلا أنه ينوي عدم استكمال عقده مع الفريق الكتالوني، والرحيل في الميركاتو الصيفي، وذلك وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”.
وأضافت الصحيفة الإسبانية: “ألبا ينوي توديع جماهير نادي برشلونة، خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد مايوركا المقرر إقامتها، يوم الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، مثلما فعل سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه”.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر مقربة من ألبا لوكالة الأنباء الإسبانية: “اللاعب توصل لاتفاق مع نادي برشلونة لفسخ العقد بينهما بالتراضي بين الطرفين، وسيتم الإعلان الرسمي خلال ساعات”.
وتُشير التقارير إلى أن جوردي ألبا يمتلك العديد من العروض في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يرغب أكثر من ناد إيطالي في ضمه، بجانب اهتمام أندية من دوري روشن السعودي بالتعاقد معه، وفي مقدمتهم الهلال.
ولعب جوردي ألبا 11 موسمًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وشارك معه في 458 مباراة رسمية، ونجح في تسجيل 27 هدفًا.
وتوج جوردي ألبا بالعديد من البطولات بقميص برشلونة، ومنها؛ الدوري الإسباني لكرة القدم 6 مرات، كأس ملك إسبانيا 5 مرات وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، كما يملك لقبًا واحدًا من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.