ألبا يُقرر الرحيل عن نادي برشلونة

يستعد النجم جوردي ألبا للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ألبا يستعد للرحيل

وينتهي عقد جوردي ألبا صاحب الـ34 عامًا، مع برشلونة في صيف عام 2024، إلا أنه ينوي عدم استكمال عقده مع الفريق الكتالوني، والرحيل في الميركاتو الصيفي، وذلك وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “ألبا ينوي توديع جماهير نادي برشلونة، خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد مايوركا المقرر إقامتها، يوم الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، مثلما فعل سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه”.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر مقربة من ألبا لوكالة الأنباء الإسبانية: “اللاعب توصل لاتفاق مع نادي برشلونة لفسخ العقد بينهما بالتراضي بين الطرفين، وسيتم الإعلان الرسمي خلال ساعات”.

وتُشير التقارير إلى أن جوردي ألبا يمتلك العديد من العروض في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يرغب أكثر من ناد إيطالي في ضمه، بجانب اهتمام أندية من دوري روشن السعودي بالتعاقد معه، وفي مقدمتهم الهلال.

ألبا مع نادي برشلونة

ولعب جوردي ألبا 11 موسمًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وشارك معه في 458 مباراة رسمية، ونجح في تسجيل 27 هدفًا.

وتوج جوردي ألبا بالعديد من البطولات بقميص برشلونة، ومنها؛ الدوري الإسباني لكرة القدم 6 مرات، كأس ملك إسبانيا 5 مرات وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، كما يملك لقبًا واحدًا من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.