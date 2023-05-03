ألماني يُدير مباراة التعاون والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وفي مقدمتهم؛ لقاء التعاون والاتحاد.

مباراة التعاون والاتحاد

ويدير طاقم تحكيم ألماني بقيادة باستيان دانكيرت مباراة التعاون والاتحاد، ويساعده ستيفان لوب ولاس كسلوسكي، فيصل البلوي حكمًا رابعًا، وسيكون هارم أوسميرس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.

وقبل مباراة التعاون والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، ويقع سكري القصيم في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

حكام مباراتي اليوم

وفي بقية مباريات اليوم، يدير سامي الجريس مواجهة الوحدة وضمك في دوري روشن السعودي، ويساعده عبدالرحيم الشمري وإبراهيم الدخيل، حكم رابع سلطان العكيري، حكم الفيديو خالد الطريس، ويساعده فيصل القحطاني.

ويقود طاقم تحكيم لاتيفي بقيادة أندريس تريمانيس مباراة الشباب والفتح، ويساعده هارالدس جوديرمانيس وأليكساي سياسجونيكوفس، الحكم الرابع خالد الأحمري، حكم الفيديو، السويسري فيدان سان، ويساعده محمد العبكري.