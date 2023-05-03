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ضمن منافسات الجولة الـ25

ألماني يُدير مباراة التعاون والاتحاد

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ مساءً
ألماني يُدير مباراة التعاون والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وفي مقدمتهم؛ لقاء التعاون والاتحاد.

مباراة التعاون والاتحاد

ويدير طاقم تحكيم ألماني بقيادة باستيان دانكيرت مباراة التعاون والاتحاد، ويساعده ستيفان لوب ولاس كسلوسكي، فيصل البلوي حكمًا رابعًا، وسيكون هارم أوسميرس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.

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وقبل مباراة التعاون والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، ويقع سكري القصيم في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

الاتحاد ضد التعاون - التعاون والاتحاد
جانب من مباراة الفريقين – المصدر spl

حكام مباراتي اليوم

وفي بقية مباريات اليوم، يدير سامي الجريس مواجهة الوحدة وضمك في دوري روشن السعودي، ويساعده عبدالرحيم الشمري وإبراهيم الدخيل، حكم رابع سلطان العكيري، حكم الفيديو خالد الطريس، ويساعده فيصل القحطاني.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @SPL

ويقود طاقم تحكيم لاتيفي بقيادة أندريس تريمانيس مباراة الشباب والفتح، ويساعده هارالدس جوديرمانيس وأليكساي سياسجونيكوفس، الحكم الرابع خالد الأحمري، حكم الفيديو، السويسري فيدان سان، ويساعده محمد العبكري.

نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

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