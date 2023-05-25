أمانة الرياض تطرحُ فرصًا استثمارية في مختلف المجالات لقطات لاندلاع حريق في مبنى وزارة الدفاع الروسية معرض السعودية نحو الفضاء يضع زوَّارَه في قلب التجربة الربيعان: تطور نيوكاسل سينعكس إيجابيًّا على السعودية نيوم تُسرِّع مسيرة التحول العالمي نحو الهيدروجين الأخضر جوجل يحتفل باستقلال الأردن إصابات في هجوم للغربان على المارة بألمانيا وليد الفراج: ما فعله نيوكاسل في 20 شهرًا مذهل تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية إنتر ميلان بطلًا لـ كأس إيطاليا
أعلنَت أمانة منطقة الرياض طرحَ أكثر من 40 فرصة استثمارية جديدة للربع الثاني من عام 2023م، تشمل مختلف المجالات.
وأوضحت الأمانة أن الفرص الجديدة تخدم النشاطات التجارية والصناعية والرياضية وغيرها من المجالات الاستثمارية الهادفة إلى جذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة.
وبيَّنَت أن هذه القرص تأتي في إطار جهودها لتمكين القطاع الخاص للإسهام في تطوير المدينة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.