أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن وظائف موسمية

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن توفر وظائف شاغرة موسمية (لموسم حج 1444هـ) لحملة مختلف المؤهلات على النحو التالي:
1- مراقب ميداني
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– العمر ما بين 20 و 40 سنة.
– غير موظف (متفرغ).
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.
– من سكان مكة المكرمة.
2- سائق
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– غير موظف (متفرغ).
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– من سكان مكة المكرمة.
3- سائق معدات ثقيلة
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– يحمل رخصة سائق عمومي.
– غير موظف (متفرغ).
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– من سكان مكة المكرمة.
– عقود مؤقتة لمدة (شهرين) خاضعة للتأمينات الاجتماعية.
– مكافأة مجزية.
– لحملة كافة المؤهلات (لا يشترط خبرة).
– منح شهادات خبرة.
للاطلاع على رحلة العمل الموسمي: اضغط هنا
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم الأربعاء 1444/11/11هـ (الموافق 2023/5/31م) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.