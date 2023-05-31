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أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن وظائف موسمية

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن وظائف موسمية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن توفر وظائف شاغرة موسمية (لموسم حج 1444هـ) لحملة مختلف المؤهلات على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

1- مراقب ميداني

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الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– العمر ما بين 20 و 40 سنة.
– غير موظف (متفرغ).
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.
– من سكان مكة المكرمة.

2- سائق

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– غير موظف (متفرغ).
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– من سكان مكة المكرمة.

3- سائق معدات ثقيلة

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– يحمل رخصة سائق عمومي.
– غير موظف (متفرغ).
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– من سكان مكة المكرمة.

المميزات:

– عقود مؤقتة لمدة (شهرين) خاضعة للتأمينات الاجتماعية.
– مكافأة مجزية.
– لحملة كافة المؤهلات (لا يشترط خبرة).
– منح شهادات خبرة.

للاطلاع على رحلة العمل الموسمي: اضغط هنا

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الأربعاء 1444/11/11هـ (الموافق 2023/5/31م) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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