أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن وظائف موسمية

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن توفر وظائف شاغرة موسمية (لموسم حج 1444هـ) لحملة مختلف المؤهلات على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

1- مراقب ميداني

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– العمر ما بين 20 و 40 سنة.

– غير موظف (متفرغ).

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.

– من سكان مكة المكرمة.

2- سائق

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– غير موظف (متفرغ).

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– من سكان مكة المكرمة.

3- سائق معدات ثقيلة

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– يحمل رخصة سائق عمومي.

– غير موظف (متفرغ).

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– من سكان مكة المكرمة.

المميزات:

– عقود مؤقتة لمدة (شهرين) خاضعة للتأمينات الاجتماعية.

– مكافأة مجزية.

– لحملة كافة المؤهلات (لا يشترط خبرة).

– منح شهادات خبرة.

للاطلاع على رحلة العمل الموسمي: اضغط هنا

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الأربعاء 1444/11/11هـ (الموافق 2023/5/31م) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.