أمانة جدة تعلن عن وظائف ببلدية الكامل عبر جدارات

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أعلنت أمانة محافظة جدة مُمثلة في بلدية محافظة الكامل عن توفر وظائف شاغرة (رجال) من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية.
وأضافت الأمانة أنه على الراغبين في التقدم لها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني على موقع وزارة الخدمة المدنية وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد جدارات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:
أوضحت الأمانة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/10/19هـ الموافق 2023/05/09م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/10/23هـ الموافق 2023/05/13م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).