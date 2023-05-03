أمانة جدة تعلن عن وظائف ببلدية الكامل عبر جدارات

أعلنت أمانة محافظة جدة مُمثلة في بلدية محافظة الكامل عن توفر وظائف شاغرة (رجال) من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية.

وأضافت الأمانة أنه على الراغبين في التقدم لها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني على موقع وزارة الخدمة المدنية وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد جدارات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: