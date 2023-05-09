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أمانة جدة تعلن عن وظائف ببلدية محافظة الكامل عبر جدارات

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
أمانة جدة تعلن عن وظائف ببلدية محافظة الكامل عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة محافظة جدة مُمثلة في بلدية محافظة الكامل عن توفر وظائف شاغرة (رجال) من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية.

وأضافت أمانة جدة، أنه على الراغبين في التقدم لها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني على موقع وزارة الخدمة المدنية وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد جدارات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

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الوظائف المتاحة:

1- مهندس مدني (المرتبة الثامنة).
2- مراقب صحي (المرتبة السابعة).

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 الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1- أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.
2- اجتياز اختبار المهني (تقييم 1) المحدد لمن يحمل درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير (رجال) للمرتبة (السادسة والسابعة والثامنة).
3- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
4- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.
5- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
6- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
7- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/10/19هـ الموافق 2023/05/09م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/10/23هـ الموافق 2023/05/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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