Icon

الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق Icon أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز Icon مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي Icon أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات Icon موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب Icon إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب Icon الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال Icon عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قررت فتحه للعامة

أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة جدة، إلغاء عقد استثمار شاطئ أبحر الجنوبية بعد رصد مخالفات على المستثمر.

وقالت أمانة جدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، “نظرًا لعدم التزام مستثمر شاطئ أبحر الجنوبية ببنود العقد والتي تنص على فتح الشاطئ للعامة بدون رسوم، نعلن اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستثمر تمهيدًا لفتح الشاطئ للعامة”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي

غرفة مكة تبحث منتجات وخدمات منصة اعتماد

غرفة مكة تبحث منتجات وخدمات منصة اعتماد

كما أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها بموقع “تويتر”، أن أمانة جدة قررت فتح الشاطئ للعامة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

إطلاق صافرات الإنذار في كييف وسط أكبر حملة هجوم روسية

إطلاق صافرات الإنذار في كييف وسط أكبر حملة هجوم روسية

وأشاد رواد موقع “تويتر”، بهذا القرار، داعين إلى ضرورة التزام الجميع بالنظافة والمحافظة على الممتلكات العامة فيه.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها الجميع
السعودية اليوم

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها...

السعودية اليوم
اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب
العالم

اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة...

العالم
بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024
تقارير

بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024

تقارير
لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة
السعودية اليوم

لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة

السعودية اليوم
صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود
أخبار رئيسية

صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه...

أخبار رئيسية
أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره على سناب شات
مشاهير

أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره...

مشاهير
3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت
تكنولوجيا

3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت

تكنولوجيا
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39...

السعودية اليوم