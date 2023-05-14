الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي
أعلنت أمانة جدة، إلغاء عقد استثمار شاطئ أبحر الجنوبية بعد رصد مخالفات على المستثمر.
وقالت أمانة جدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، “نظرًا لعدم التزام مستثمر شاطئ أبحر الجنوبية ببنود العقد والتي تنص على فتح الشاطئ للعامة بدون رسوم، نعلن اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستثمر تمهيدًا لفتح الشاطئ للعامة”.
كما أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها بموقع “تويتر”، أن أمانة جدة قررت فتح الشاطئ للعامة.
وأشاد رواد موقع “تويتر”، بهذا القرار، داعين إلى ضرورة التزام الجميع بالنظافة والمحافظة على الممتلكات العامة فيه.