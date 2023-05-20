أمريكا تحذر من ارتفاع إصابات جدري القردة هذا الصيف

وسط القلق المتزايد من احتمال مواجهة الولايات المتحدة زيادة بحالات الإصابة بمرض جدري القردة هذا الصيف، أظهرت ثلاث دراسات جديدة أنّ جرعتين من لقاح جينيوس المضاد لجدري القردة أكثر فعالية بكثير من جرعة واحدة.

وقال الدكتور كريستوفر برادن، مدير استجابة جدري القردة لدى مراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC): تتراوح تقديرات فعالية اللقاح في هذه الدراسات بين 36% و75% لجرعة واحدة، وبين 66% و86% لجرعتين من لقاح جينيوس.

وتابع: ما نستنتجه من هذه الدراسات الثلاث أنّ فعالية اللقاح ذات أهمية بالغة، وأنّ تلقّي جرعتين يُعد خيارًا أفضل من تلقي جرعة واحدة، لافتًا إلى أن ذلك سيجنب إصابة الأفراد بجدري القردة، والمرض الشديد أو حتى الوفاة.

وتتبع الدراسات تفشي جدري القردة، الذي انتشر في العديد من الدول العام الماضي، ما أدّى إلى تسجيل أكثر من 30 ألف حالة إصابة في الولايات المتحدة، وأثّر بشكل غير متناسب على الرجال المثليين وثنائيي الجنس.

وفي أغسطس الماضي، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على إعطاء إذن الاستخدام الطارئ للقاح جينيوس المضاد لجدري القردة المكوّن من جرعتين للبالغين المعرّضين لمخاطر عالية.

عادةً ما يعطى اللقاح على جرعتين، بفاصل زمني مدته أربعة أسابيع، لكن خلال تفشي العام الماضي، تم إعطاء جرعات فردية في محاولة لتوسيع إمدادات اللقاح لتطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وفي حين أن عدد حالات الإصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة قد انخفض بشكل كبير منذ ذروة تفشي المرض في أغسطس الماضي، فإن المسؤولين بمراكز مكافحة الأمراض يحثون الأشخاص الذين لم يكملوا جرعتهم الثانية من اللقاح على القيام بذلك، قبل هذا الصيف.

ورغم إعطاء حوالي 1.2 مليون جرعة لقاح حتى الآن، إلا أن نسبة 23% فقط من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر تلقت اللقاح بالكامل على المستوى الوطني.

فعالية التطعيم ضد جدري القردة

تشير إحدى الدراسات الواقعية، التي أجريت في عشرات الولايات القضائية الأمريكية إلى أن تلقي جرعتان من لقاح جينيوس المضاد لجدري القردة أثبت فعالية بنسبة 85.9% في الوقاية من عدوى جدري القردة المصحوب بأعراض، وأن فعالية اللقاح بعد جرعة واحدة كانت نسبتها 75.2%.

وتوافقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة التي تقيّم أداء اللقاح أو فعاليته، بحسب ما ذكر الباحثون في التقرير الأسبوعي لمعدل الوفيات والأمراض الصادر عن مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها الذي نُشر الخميس.

لكن إلى متى تستمر مدة الحماية من اللقاح بمرور الوقت؟ الإجابة لا زالت مجهولة، وكتب الباحثون من مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها ومؤسسات أمريكية أخرى، أنه لهذا السبب، يجب على الأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بمرض جدري القردة إكمال سلسلة اللقاح المكونة من جرعتين.

ما هو مرض جدري القردة؟

وجدري القردة، مرض فيروسي ينتقل من طريق الاتصال الوثيق، ورغم أنه قد يصيب أي شخص، إلا أنه خلال تفشي العام الماضي، وتسبب العدوى طفحًا جلديًا يمكن أن يبدو بداية مثل البثور، وقد تشمل الأعراض الأخرى الحرارة، والرعشة، وتضخم العقد الليمفاوية، وآلام، وإرهاق.

وفي حالات نادرة، قد يؤدي جدري القردة إلى الوفاة خصوصًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهازهم المناعي.