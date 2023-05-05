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تم إنشاء مبنيين جديدين أمام المدخل المنهار

أمريكا ترصد أنشطة جديدة بموقع نووي بكوريا الشمالية

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ مساءً
أمريكا ترصد أنشطة جديدة بموقع نووي بكوريا الشمالية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن موقع إلكتروني أمريكي معني بتحليل الأنشطة الخاصة بكوريا الشمالية أن صور أقمار اصطناعية حديثة لمنشأة الاختبارات النووية بونجي-ري، في كوريا الشمالية تظهر نشاطًا جديدًا في المنطقة.

إنشاء مبنيين جديدين

وقال موقع بيوند باريليل، الذي يديره مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن، في تقرير صدر أمس: إن الطريق المؤدي إلى الوصول إلى النفق رقم 4 تم استكماله، فيما تم إنشاء مبنيين جديدين، أمام المدخل المنهار، وفقًا لشبكة كيه بي إس وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

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وقال التقرير، الذي استشهد بصور للأقمار الاصطناعية، تم التقاطها في 21 إبريل: إنه على الرغم من أن النشاط، الذي تم رصده أخيرًا، ليس مؤشرًا قويًّا، فإنه من المحتمل أن يتم إجراء الاختبار النووي السابع، الذي طال انتظاره، في منشأة الاختبار النووي بونجي-ري.

ترميم في الموقع

وكانت كوريا الشمالية قد فجرت الأنفاق من رقم 2 حتى رقم 4، في موقع بونجي-ري قبل قمتها مع أمريكا في عام 2018.

غير أنه مع انهيار محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن، تم رصد مؤشرات على أنشطة ترميم في الموقع، من أوائل العام الماضي، وبحلول أغسطس. ويبدو أن النفق رقم 3، قد تم ترميمه.

كانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أبلغت مشرعين، الشهر الماضي، بأن بيونغيانغ ربما تجري تجربتها النووية السابعة للتحقق من الناحية الفنية من إنتاجها الضخم ونشرها لرؤوس حربية نووية، وربما يحدث الاختبار في أي وقت، بناء على قرار القيادة.

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