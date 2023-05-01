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أمريكا تزعج تركيا بصفقة إف 35 مع اليونان

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
أمريكا تزعج تركيا بصفقة إف 35 مع اليونان
المواطن - فريق التحرير

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قال مسؤول في وزارة الدفاع إن أمريكا تقترب من الإعلان عن بيع مقاتلة إف 35 لليونان، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تفوق أثينا العسكري على أنقرة، ومعاقبة الأخيرة على سلوكها السياسي المزدوج والمسيء تجاه واشنطن وفق تعبير المسؤول.

وكشف المسؤول العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث عن الموضوع، أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب ميننديز، وضع توقيعه على صفقة البيع، على أن يتبعه الإثنين كبير أعضاء اللجنة السيناتور الجمهوري جيم ريش في الساعات المقبلة، حيث إن الصفقة ستنال مصادقة أكثرية أعضاء اللجنة.

أمريكا تزعج تركيا بصفقة إف 35 إلى اليونان (1)

تأييد البيت الأبيض

وفي الوقت نفسه، مكتب منسق الاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، إن الأمور تسير في شكل جيد وهي في الاتجاه الصحيح، وأن الصفقة تلقى تأييدًا من البيت الأبيض، علمًا أن الصفقة نالت موافقة وزارة الخارجية الأميركية.

وتابع المسؤول في البنتاغون أن التدابير المنتظرة الآن هي تبليغ الإدارة الأمريكية رسميًا بدء إجراءات بيع المقاتلة الأكثر تطورًا، قبل سنة 2028.

أمريكا تزعج تركيا بصفقة إف 35 إلى اليونان (1)

مكافأة على دعم أوكرانيا

ويرى البنتاغون أن اليونان تستحق أن تمتلك هذه المقاتلة، نظرا لتعاونها مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في حرب أوكرانيا، وتسهيل توسع الحلف من دون العرقلة التي مارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت تركيا عرقلت انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، حيث يتطلب الانضمام إلى الحلف موافقة كافة أعضائه.

وكان الكونغرس صوّت على إخراج أنقرة من برنامج إف 35 عام 2018، نتيجة تعاونها مع موسكو وحيازتها منظومة إس 400 الدفاعية الصاروخية الروسية.

وختم المسؤول أن البنتاغون سيضيف على الصفقة لليونان حزمة مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، سيصوت عليها مجلس الشيوخ قريبا.

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