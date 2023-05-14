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ظلت في المجال الدولي

أمريكا تعترض 6 طائرات روسية قرب ألاسكا

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
أمريكا تعترض 6 طائرات روسية قرب ألاسكا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية “نوراد”، عن اعتراض 6 طائرات روسية بالقرب من منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا.

وقالت “نوراد” في بيان لها، اليوم الأحد، إن اعتراض ست طائرات روسية تم بالقرب من منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا يوم 11 مايو، وأوضحت أن الطائرات الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي الأمريكي أو الكندي.

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قاذفات ومقاتلات روسية

وأشار البيان إلى أنه من بين الطائرات الروسية كانت قاذفات من نوع “تو-95″ و”إل-78″ و”سو-35”.

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وكانت الطائرات الروسية عبارة عن قاذفات من طراز TU-95 وناقلات IL-78 وطائرات مقاتلة من طراز SU-35.

وتستخدم نوراد شبكة دفاع متعددة الطبقات من الأقمار الصناعية والرادارات الأرضية والمحمولة جواً والطائرات المقاتلة لتتبع وتحديد الطائرات وإبلاغ الإجراءات المناسبة.

هذا ولم يصدر أي تعليق بعد من الجانب الروسي على بيان قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية.

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