أمريكا تعلن تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بحلول الخريف

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده تسير على الطريق الصحيح لاستكمال تدمير ترسانتها من ‏الأسلحة الكيماوية، بحلول فصل الخريف.‏

وأضاف: نحن نسير على الطريق الصحيح لاستكمال تدمير مخزوننا من الأسلحة الكيميائية بحلول خريف هذا العام، وهو ما يشكل علامة بارزة في نزع السلاح، والتي تلتزم بأعلى معايير الشفافية والسلامة العامة.

وعود سابقة

وفي شهر فبراير الماضي، قالت وكيلة الوزارة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، إن أمريكا ستنتهي من تدمير أسلحتها الكيميائية بفصل الربيع للعام الحالي، ولكن تم تأجيل ذلك إلى الخريف، علمًا بأنه في عام 2012، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستكمل تدمير ترسانتها العسكرية الكيماوية بحلول 30 سبتمبر المقبل، بالاتفاق مع جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997.

روسيا اتهمت أمريكا بالمماطلة

وفي مارس 2022، اتهمت روسيا، ممثلة في سفارتها لدى واشنطن، أمريكا بالمماطلة في تنفيذ عملية تدمير الأسلحة الكيميائية.

وأشارت السفارة الروسية في بيان على تويتر في ذلك الوقت إلى أن أمريكا لا تزال تحتفظ بـ3% من مخزونها من الأسلحة الكيميائية، التي تشكل خطرًا كبيرًا على العالم.

وبحسب وكالة سبوتنيك، كانت روسيا انتهت من تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يوم 27 سبتمبر 2017، بينما تستمر أمريكا بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها الناشئة من هذه الاتفاقية.