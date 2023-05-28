Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لجميع دول العالم

أمريكا تعلن عن زيادات في رسوم تأشيرات الزائرين

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
أمريكا تعلن عن زيادات في رسوم تأشيرات الزائرين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيادات في رسوم تأشيرات الزائرين غير المهاجرين، وذلك ابتداء من 30 مايو الجاري.

زيادة الرسوم

وبذلك تزداد رسوم تأشيرات الزيارة لغرض الأعمال أو السياحة (ب1/ب2 وب س س)، وغيرها من تأشيرات المسافرين المؤقتين، مثل تأشيرات الطلاب وزوار برامج التبادل، من 160 دولارًا إلى 185 دولارًا، وذلك وفق مذكرة إعلامية للخارجية الأمريكية.

قد يهمّك أيضاً
ميسي: لم أتلق أي عرض للعودة إلى برشلونة!

ميسي: لم أتلق أي عرض للعودة إلى برشلونة!

دعوات الشفاء تُحيط خالد بن محمد

دعوات الشفاء تُحيط خالد بن محمد

كما ستزداد رسوم تأشيرات بالنسبة للعمال المؤقتين (الفئات H, L, O, P, Q, R)، من 190 دولارًا أمريكيًا إلى 205 دولارات أمريكية، فيما ستزداد رسوم تأشيرات المستثمرين والتجار وفقًا لمعاهدة وأصحاب المهن المتخصصة من 205 دولارات إلى 315 دولارًا، وذلك وفقًا للقرار النهائي بشأن زيادات رسوم تأشيرات غير المهاجرين، الذي تم نشره في السجل الفيدرالي يوم 28 مارس الماضي.

قد يهمّك أيضاً
66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد

66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد

حملة وطن بلا مخدرات تفعيل أدوار الطلاب في التوعية

حملة وطن بلا مخدرات تفعيل أدوار الطلاب في التوعية

أمريكا تعلن عن زيادات في رسوم تأشيرات الزائرين

رسوم معفاة

ولا تتأثر بهذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 30 ماي الجاري، الرسوم القنصلية الأخرى، بما فيها التنازل عن رسوم تأشيرة الإقامة لمدة سنتين المطلوبة بالنسبة لبعض الزوار المشاركين في برامج التبادل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة