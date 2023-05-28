أمريكا تعلن عن زيادات في رسوم تأشيرات الزائرين

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيادات في رسوم تأشيرات الزائرين غير المهاجرين، وذلك ابتداء من 30 مايو الجاري.
وبذلك تزداد رسوم تأشيرات الزيارة لغرض الأعمال أو السياحة (ب1/ب2 وب س س)، وغيرها من تأشيرات المسافرين المؤقتين، مثل تأشيرات الطلاب وزوار برامج التبادل، من 160 دولارًا إلى 185 دولارًا، وذلك وفق مذكرة إعلامية للخارجية الأمريكية.
كما ستزداد رسوم تأشيرات بالنسبة للعمال المؤقتين (الفئات H, L, O, P, Q, R)، من 190 دولارًا أمريكيًا إلى 205 دولارات أمريكية، فيما ستزداد رسوم تأشيرات المستثمرين والتجار وفقًا لمعاهدة وأصحاب المهن المتخصصة من 205 دولارات إلى 315 دولارًا، وذلك وفقًا للقرار النهائي بشأن زيادات رسوم تأشيرات غير المهاجرين، الذي تم نشره في السجل الفيدرالي يوم 28 مارس الماضي.
ولا تتأثر بهذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 30 ماي الجاري، الرسوم القنصلية الأخرى، بما فيها التنازل عن رسوم تأشيرة الإقامة لمدة سنتين المطلوبة بالنسبة لبعض الزوار المشاركين في برامج التبادل.