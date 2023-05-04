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قام بخنقه لمدة 15 دقيقة

أمريكي يخنق مشردًا حتى الموت بقطار نيويورك

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
أمريكي يخنق مشردًا حتى الموت بقطار نيويورك
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو قيام مواطن أمريكي بقتل مشرد أسود في قطارات نيويورك، حيث قام بخنقه لمدة 15 دقيقة حتى توفي، وذلك بعد أن قام المشرد بإثارة الاضطراب في القطار.

سبب الوفاة

من جانبه، أرجع الطبيب الشرعي سبب وفاة جوردان نيلي إلى “الضغط على الرقبة (خنق)” والطريقة التي شكلت بها جريمة القتل.

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وأفادت تقارير أن نيلي، 30 عامًا، كان بلا مأوى وحدثت له نوبة مرض عقلية على متن قطار في مانهاتن السفلى بعد ظهر يوم الاثنين عندما قفز الشاب لتقييده وفقًا لروايات الشرطة والشهود.

جندي من المارينز

بدورها، أوضحت الشرطة إن الشاب الأبيض، الذي تم تحديده على أنه جندي من مشاة البحرية يبلغ من العمر 24 عامًا من كوينز، قام بتنويم نيلي من الخلف وخنقه لمدة 15 دقيقة تقريبًا. مما تسبب في إغماء نيلي وعندما وصل الإسعاف لم يتمكنوا من إنعاشه.

وأمرت السلطات بإجراء فحوصات إضافية بعد الانتهاء من التشريح الأولي للجثة لفحص الأنسجة الموجودة على رقبة نيلي، وفقًا لمصادر الشرطة.

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