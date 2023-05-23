أمريكي يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ بط يعبر الشارع الخطيب: تقدم قطاع السياحة يعزز مكانة السعودية عالميًّا جولة في مدن أمريكية للشركات التقنية الناشئة السعودية عمالة سوق الصواريخ يبدؤون إفراغ محلاتهم بعد قرار الإغلاق العدالة يتفوق على الهلال بهدف في الشوط الأول الموندو ديبورتيفو : كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل عن النصر سحابة كثيفة ورياح هابطة تطوف الحريضة بتهامة عسير أكوام البرد تغلق طريق شمال بني عمرو بعسير وزير الطاقة يحذر المضاربين في النفط: أعرف متى أكشف أوراقي رجوة تغالب دموعها أثناء كلمة الملكة رانيا
كشفت تقارير إعلامية، أن رجلاً أمريكيًا دفع حياته ثمناً لمساعدته عائلة من البط كانت تواجه خطراً وتحاول عبور الشارع في إحدى المدن الأمريكية
وبحسب وسائل الإعلام، انتهت مساعدة الرجل لهذه المجموعة من الطيور إلى مأساة انتهت بوفاته.
وفي التفاصيل، قفز الرجل من سيارته الخاصة بعد أن اكتشف أن البطة الأم وصغارها يكافحون من أجل شق طريقهم عبر حركة المرور عند تقاطع مزدحم في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، وفقا لجريدة مترو البريطانية.
وصفق له المارة، حيث توقفوا تماماً وراقبوهم وهو يقودهم ببطولة إلى بر الأمان، حتى إن الكثيرين صفقوا بعد أن فعل ذلك، لكن المأساة حدثت بعد ثوان قليلة، حيث صدمته سيارة وتوفي في مكان الحادث، بينما كان أطفاله يجلسون في سيارته بلا حول ولا قوة في انتظار عودته.
وأفادت الشرطة، بأن سائق السيارة الذي دهس الأب يبلغ من العمر 17 عامًا، وتم توقيفه على الفور ويتعاون مع عمليات التحقيق الجارية في الحادث.
ووصفت قناة إخبارية محلية في كاليفورنيا الحادث بأنه “آخر عمل طيب”، وقالت المراسلة ميشيل باندور: “لقد انتقل المكان من مشهد خالص من الفرح والسعادة إلى أسوأ نتيجة يمكن تخيلها”.