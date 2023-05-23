أمريكي يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ بط يعبر الشارع

كشفت تقارير إعلامية، أن رجلاً أمريكيًا دفع حياته ثمناً لمساعدته عائلة من البط كانت تواجه خطراً وتحاول عبور الشارع في إحدى المدن الأمريكية

تفاصيل الواقعة

وبحسب وسائل الإعلام، انتهت مساعدة الرجل لهذه المجموعة من الطيور إلى مأساة انتهت بوفاته.

وفي التفاصيل، قفز الرجل من سيارته الخاصة بعد أن اكتشف أن البطة الأم وصغارها يكافحون من أجل شق طريقهم عبر حركة المرور عند تقاطع مزدحم في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، وفقا لجريدة مترو البريطانية.

وصفق له المارة، حيث توقفوا تماماً وراقبوهم وهو يقودهم ببطولة إلى بر الأمان، حتى إن الكثيرين صفقوا بعد أن فعل ذلك، لكن المأساة حدثت بعد ثوان قليلة، حيث صدمته سيارة وتوفي في مكان الحادث، بينما كان أطفاله يجلسون في سيارته بلا حول ولا قوة في انتظار عودته.

سائق السيارة

وأفادت الشرطة، بأن سائق السيارة الذي دهس الأب يبلغ من العمر 17 عامًا، وتم توقيفه على الفور ويتعاون مع عمليات التحقيق الجارية في الحادث.

ووصفت قناة إخبارية محلية في كاليفورنيا الحادث بأنه “آخر عمل طيب”، وقالت المراسلة ميشيل باندور: “لقد انتقل المكان من مشهد خالص من الفرح والسعادة إلى أسوأ نتيجة يمكن تخيلها”.