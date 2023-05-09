أمر قضائي يمنع ترامب من مناقشة قضيته مع الممثلة

أصدر قاضي محكمة ولاية نيويورك، المشرف على قضية دفع أموال لشراء صمت الممثلة الإباحية المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب، أمرًا يقيد استخدام الرئيس السابق لوسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بهذه القضية.

قرار قضائي

وأصدر القاضي خوان ميرشان مع المدعين العامين في مانهاتن قرارًا ينص على أن المواد والمعلومات المقدمة إلى فريق الدفاع لترامب هي فقط لأغراض إعداد دفاع في هذه المسألة، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز.

ويواجه ترامب 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية بسبب دوره المزعوم في مدفوعات مالية للممثلة ستورمي دانيلز للتستر على علاقة مزعومة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ودفع ترامب بأنه غير مذنب.

منع النشر الإلكتروني

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” أن أمر التقييد قال إن أي شخص لديه حق الوصول إلى الأدلة التي تم تسليمها إلى فريق ترامب لن ينسخ أو ينشر أو يكشف المواد ، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة من المحكمة.

وبحسب ما ورد في ذكر القرار أن ترامب لا يمكنه عرض بعض المعلومات الحساسة إلا بحضور محاميه ولا يُسمح له بنسخ مواد النشر المحدودة أو تصويرها أو نسخها أو حيازتها بشكل مستقل.

تقييد الأدلة

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الشهر الماضي أن المدعين طلبوا من ميرشان تقييد الأدلة التي يمكن أن يستخدمها ترامب علنًا في التحقيق، وطالبوا بضمانات تحمي سلامة المواد.

وجادل الفريق القانوني لترامب ضده ، قائلاً إنه ينتهك حق التعديل الأول لترامب، وفقًا لشبكة “إن بي سي”.