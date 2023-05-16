أمطار الخير تعم الرياض الآن ولقطات توثقها

رصدت “المواطن” لقطات لأجواء الرياض تحت زخات الأمطار، تم تداولها بين المواطنين عبر موقع تويتر، بعد مغرب اليوم الثلاثاء، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

بدوره، قال الباحث في الطقس والمناح عبدالعزيز الحصيني: أكثروا عباد الله من الاستغفار، فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار، مشيرًا إلى أن السحب بعضها رعدي ممطر بعد مغرب اليوم الثلاثاء 26 شوال 1444هـ الساعة 6:38 على أجزاء من منطقة الرياض وبعض أحياء العاصمة الرياض، والرعود مسموعة، مضيفًا: فيها فالكم المطر يا أهل الرياض.

اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

اللهم صيباً نافعاً

مطرنا بفضل الله ورحمته

في السناب متابعة خاصة ومباشرة

السحب الممطرة بعضها رعدي الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء

بدأت #الحالة_الممطرة_السابعة_عشر

امطار مساء اليوم الثلاثاء 26 شوال… pic.twitter.com/OIlknn8PhU — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) May 16, 2023

الحالة الممطرة الـ17

كما نشر الحصيني مقاطع فيديو للحالة الممطرة السابعة عشرة التي تشهدها المملكة حاليًّا، وبدأت اليوم بالفعل في عدة مناطق.

على صعيد متصل، وثق د. سامي الحمود خبير الإدمان الأجواء الماطرة في الرياض، مشيرًا إلى أنها لحظات رحمة واستجابة للدعاء.

ووثقت مجموعة مناخ الجزيرة الأمطار التي شهدتها البره شمال غرب الرياض قبل مغرب اليوم الثلاثاء، فضلًا عن مشاهد الأودية والسيول.

من جانب آخر، حرص أهالي الرياض على توثيق الحالة الممطرة، وتداول بعضهم مقاطع مصورة عدة عبر حسابتهم بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، نستعرض بعضها فيما يلي:

تقلبات جوية

بحسب طقس العرب، تُشير آخر القراءات الجوية إلى توقعات بتأثر أجواء المملكة السعودية قادم الأيام بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع تزحزح في المرتفع الجوي شبه المداري، وتستثير هذه الظروف الجوية إلى تدفق بخار الماء بخصائص استوائية للمنطقة.

ويؤدي ذلك إلى تأثر شبه الجزيرة العربية بما فيها المملكة الفترة القادمة؛ أي قد تستمر حتى نهاية مايو الحالي بتقلبات جوية تشمل فرص هطول أمطار رعدية ورياح هابطة شديدة وعواصف غبارية على بعض المناطق بمشيئة الله.